Viime vuonna vain 19-vuotiaana korkeushypyn EM-hallipronssia voittanut Engla Nilsson kertoi aiemmin lopettavansa hallikauden ennen aikojaan. Nyt Nilsson on paljastanut taustalla olevan murheellisen syyn.

Nilsson oli viime vuonna ruotsalaisen yleisurheilun suuri komeetta. Hän voitti aikuisten EM-hallipronssia ja alle 23-vuotiaissa ulkoratojen EM-hopeaa. Hän oli Tukholmassa mukana ensimmäisessä Timanttiliigan kisassaan. Nilsson ylitti kauden aikana parhaimmillaan 194 ja oli mukana Tokion maailmanmestaruusjoukkueessa.

Tämä kausi on kuitenkin alkanut vaikeasti. Nilsson on kisannut neljästi ja paras tulos on toistaiseksi vaatimaton 184. Hän ilmoitti tämän jälkeen, että lopettaa hallikauden etuajassa.

– Sattuu kertoa tämä, mutta en tule enää kilpailemaan hallikaudella. Se on raskas päätös, mutta jotain pitää tehdä. Minun täytyy laittaa terveyteni, henkinen sekä fyysinen, ykkössijalle, ennen kuin voin taas suorittaa korkeimmalla tasolla, Nilsson kirjoitti Instagramissa.

Nilsson kertoi nyt Track and talk -podcastissa, että hän on kärsinyt syömishäiriöstä.

– Asia on yksinkertaisesti niin, että minulla ilmeni jonkinlainen syömishäiriö, jonka seurauksena laihduin enimmillään 12 kiloa. Se on erittäin paljon jo valmiiksi melko hoikalle ruumiille. Lihakseni heikkenivät. Se oli hyvin henkistä, oli paljon ajatuksia ja kehoni ei enää kestänyt sitä, Nilsson sanoi.

Hän sai paljon tukea läheisiltään, maajoukkueelta ja haki hapua sekä ravitsemusterapeutilta ja urheilupsykologilta. Se on auttanut Nilssonia valtavasti.

– On uskallettava pyytää apua. Yritin hoitaa asian itse, mutta se ei onnistunut. Kun pyysin apua, niin tilanne parani hyvin nopeasti, Nilsson totesi.

Tässä kuussa 20 vuotta täyttävä Nilsson kertoi, että hän on nyt palannut terveellisempään painoon, harjoitteluun ja tähtäimessä on ulkoratojen kilpailut. Hän haluaa päästä Birminghamin EM-kisoihin, mutta sanoo samalla että haluaa kilpailla ilman samaa painetta, jota oli viime vuonna. Hän päätti kertoa kokemuksestaan, koska haluaa auttaa muita.

– On tärkeää puhua tästä, koska en halua, että tämä tapahtuu kenellekään muulle. Se oli todella rankkaa, Nilsson päätti.