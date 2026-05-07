Murhasta epäilty otettiin kiinni läheisestä ravintolasta erittäin päihtyneenä.
Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Malminkartanossa 18. maaliskuuta tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan.
Poliisi sai keskiviikkona 18. maaliskuuta hätäkeskuksen kautta ilmoituksen kello 22.59 Luutnantintiellä tapahtuneesta pahoinpitelystä.
Hätäkeskukseen soittanut henkilö oli nähnyt miehen pahoinpitelevän toista miestä lyömällä tätä useita kertoja. Paikalle saapui nopeasti poliisin ja sairaankuljetuksen yksiköitä, jotka löysivät noin 80-vuotiaan uhrin menehtyneenä. Epäilty tekijä oli poistunut.
Kuvasi väkivaltaa puhelimella
Silminnäkijän antamien tuntomerkkien perusteella poliisi löysi rikoksesta epäillyn, 1990-luvulla syntyneen miehen, läheisestä ravintolasta. Kiinniotettaessa epäilty oli erittäin päihtynyt.
Asiaa on tutkittu murhana. Poliisi epäilee, että rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla ja uhriin on kohdistettu voimakasta väkivaltaa.
Poliisi epäilee epäillyn tekijän lyöneen uhria veitsellä ainakin kaksi kertaa. Lisäksi hänen epäillään kohdistaneen uhriin voimakasta väkivaltaa lyöden ja potkien. Kokonaisuutena teko kesti useita minuutteja.
Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä. Epäilty oli kuvannut puhelimellaan osan uhrille tekemästään väkivallasta.
Epäilty myöntänyt tapon
Epäilty oli yli kahden promillen humalassa. Lisäksi hän oli käyttänyt useita bentsodiatsepiineihin kuuluvia lääkevalmisteita, jonka vuoksi häntä epäillään myös huumausaineen käyttörikoksesta.
Epäilty on esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä tappoon.
Epäilty on suhtautunut kuulusteluihin asiallisesti, mutta teon yksityiskohtien osalta hän vedonnut muistamattomuuteen, jonka vuoksi teolle ei ole saatu selvää motiivia.
Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.