Leijonien ykkösmaalivahdin paikasta MM-kisoihin käydään viikonlopun Euro Hockey Tour -turnauksessa kovaa vääntöä.

Suomi lähtee reilun viikon päästä Sveitsissä käynnistyviin MM-kisoihin kahdella NHL-maalivahdilla, kun ryhmään ovat liittyneet Nashville Predatorsin Justus Annunen ja Boston Bruinsin Joonas Korpisalo.

Kumpikin on käynyt kaukalossa maalis-huhtikuun aikana yhdeksän kertaa, joten pelituntumassa ei ole merkittävästi eroa. Korpisalo tosin istui Bruinsin pudotuspelit pitkälti vaihtopenkillä, kun taas Annusen pelit päättyivät Nashvillessa jo runkosarjaan.

Huomenta Suomen Kiekkoraadissa ajatukset Leijonien pelaavasta maalivahdista vaihtelivat.

– Nyt on aika paha. Sanoisin, että lähtisin Annusella. Hän kuitenkin pelasi loppukaudesta enemmän, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen totesi.

Selostaja Jani Alkio oli itsekin aiemmin Annusen kannalla, mutta on sittemmin alkanut pohtia myös Korpisaloa potentiaalisena ykkösenä. Viikonlopun EHT-turnaus Ruotsissa antanee jo vastauksia tästä.

– Korpisalo on myöskin oman lusikkansa siihen soppaan laittanut ja tavallaan ilmoittanut, että (MM-kisat) ei ole mikään hupireissu, Alkio kommentoi.

– Tapahtumathan voivat muuttaa sitä, mutta kyllä minunkin ensimmäinen ajatus oli Annunen, selostaja jatkoi.

Mitä voidaan odottaa Aleksander Barkovilta MM-kisoissa vuoden pelaamattomuuden jälkeen? Kiekkoraati keskusteli myös tästä ja kävi läpi lisäksi keskiviikon SM-liigafinaalin tapahtumat. Näistä lisää jutun videolla.