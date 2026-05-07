Suomen erikoislupa jakaa mielipiteitä kansainvälisissä viisufaneissa

– Kun ensimmäisen kerran edes mietimme tätä, se tuntui mahdottomalta juuri sen vuoksi, että tässä on välissä ollut niin monta vuotta tätä soitinkieltoa päällä. Ja nyt olemme tässä, Lampenius toteaa huojentuneena.

– Ihan mielettömältä tuntuu. Me tehdään tässä historiaa. Milloin viimeksi on kuultu viulun vingutusta livenä Euroviisuissa? Lampenius kysyy Parkkoselta.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekinheitin-kappaleen harjoituksissa Wienissä. Sarah Louise Bennett

– He (EBU) rikkovat omia sääntöjään, eikä siinä kaikki, vaan vieläpä vain yhden kilpailijan osalta. Haluan, että Linda ja Pete voittavat, mutta tämä ei ole reilua. EBU:n pitäisi joko sallia kaikkien esiintyä livenä tai ei kenenkään, eräs kirjoittaa englanniksi Euroviisujen virallisen Instagram-tilin julkaisun kommenttikentässä. Julkaisussa on ote Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen keskiviikkoillan treeneistä.

– He olivat suosikkejani, ja olin jo äänestämässä heitä. Nyt en enää äänestä, valitan, mutta sääntöjen on oltava kaikille samat. Jos muiden maiden edustajat olisivat tienneet, että he saavat soittaa instrumentteja livenä, monet artistit olisivat varmasti suunnitelleet erilaisen esityksen. Nyt se ei ole mahdollista, mikä on täysin epäreilua, toinen ulkomainen fani kirjoittaa.