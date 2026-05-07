Linda Lampenius on saanut historiallisen erityisluvan Euroviisujen suoraan lähetykseen. Viisufanien keskuudessa uutinen jakaa mielipiteitä.
Yle uutisoi keskiviikkoiltana, että Linda Lampenius on saanut erityisluvan soittaa viuluaan livenä Euroviisujen suorassa lähetyksessä.
Päätös on historiallinen, sillä tyypillisesti soittimet kuullaan suorassa lähetyksessä nauhalta.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kommentoivat uutista tuoreeltaan Instagramissa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Ihan mielettömältä tuntuu. Me tehdään tässä historiaa. Milloin viimeksi on kuultu viulun vingutusta livenä Euroviisuissa? Lampenius kysyy Parkkoselta.
– Tsekkasin tämän ja se oli vuonna 1998, Parkkonen vastaa.
– Kun ensimmäisen kerran edes mietimme tätä, se tuntui mahdottomalta juuri sen vuoksi, että tässä on välissä ollut niin monta vuotta tätä soitinkieltoa päällä. Ja nyt olemme tässä, Lampenius toteaa huojentuneena.