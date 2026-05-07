Raideliikenne katkesi Tampereella sähköratavian vuoksi.
Junaliikenne oli katki Tampereella ennen puolta päivää. Syynä oli sähköratavaurio.
Fintraffic Rataliikennekeskus kertoi kello 11.36, että Tampereen sähköratavauriosta johtuva liikenteen keskeytys on ohi. Liikenteen on määrä palautua normaaliksi päivän aikana.
Rataliikennekeskuksesta kerrotiin aiemmin STT:lle, että rautatieliikenne on keskeytetty Lempäälän Sääksjärven ja Tampereen Lielahden välisellä rataosuudella. Liikenne on keskeytetty myös rataosuuksilla Oriveden ja Porin suuntaan Tampereella.
Sähköratavian vuoksi sähkövetoisella kalustolla liikenne oli keskeytynyt täysin. Hybridikalustolla varustetut junat pystyttiin ajamaan dieselillä esimerkiksi laiturille.
VR kertoo sivuillaan, että ratajärjestelmävika aiheutti myöhästymisiä ja joitain junia oli peruttu. VR kehottaa matkustajia varautumaan myöhästymisiin.
Juttua päivitetty 7.5.2026 kello 11.41: Sähköratavika korjattu.