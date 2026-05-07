SaiPassa vahvasti pelannut kanadalaishyökkääjä Maxime Fortier jatkaa uraansa SM-liigan nousseessa Jokereissa.
Fortier teki SaiPassa pronssiin päättyneellä kaudella runkosarjassa 29+37=66 pistettä, jolla hän sijoittui SM-liigan pistepörssissä kolmanneksi. Kanadalainen rikkoi samalla Otakar Janeckyn nimissä olleen 35 vuotta vanhan seuraennätyksen.
Fortierin sopimus Jokereiden kanssa on kaksivuotinen.
– Odotamme, että Max tulee olemaan yksi meidän tuloksenteko-osaston kärkijokereista. Hänen yksilötaitonsa tuo otteluihin runsaasti viihdearvoa, ja hän on pelaaja, joka pystyy sytyttämään yleisön hetkessä, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki toteaa.
Ennen SaiPa-vuottaan 28-vuotias Fortier kiekkoili kolme kautta Ruotsin toisella sarjatasolla HockeyAllsvenskanissa IF Björklövenin paidassa.
12 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palaava Jokerit on aiemmin vahvistanut muun muassa Patrick Curryn, Valtteri Pullin ja Patrik Virran sopimukset.