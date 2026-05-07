Naisten F-liigan suurin tähtinimi Suvi Hämäläinen, 22, siirtyy Ruotsin mestari Team Thorengruppenin riveihin.
Team Thorenguppen on tehnyt kovan pelaajakiinnityksen, sillä Tampereen Classicia salibandyn naisten F-liigassa viime kaudet
Ruotsalaisseuraa edustavat suomalaiset Oona ja Veera Kauppi sekä My Kippilä. Veera Kauppi on valittu urallaan viidesti maailman parhaaksi naispelaajaksi.
Kaksi edellistä F-liigan pistepörssin voittoa vienyt Hämäläinen on kiistatta ollut F-liigan kirkkain tähti viime vuosina. Lempäälästä kotoisin oleva hyökkääjä on tehtaillut pelaamisessaan 137 F-liigan runkosarjaottelussa 179+102=281 pistettä.
– Olemme seuranneet häntä useiden vuosien ajan. Hän on fyysisesti vahva ja hänellä on loistava laukaus, Thorenguppenin seurajohtaja ja päävalmentaja Jocke Sjöström kertoi seuran sivuilla.
Uumajan joukkue Thorenguppen on voittanut kuusi edellistä Ruotsin mestaruutta. Päättyneellä kaudella se voitti myös Ruotsin Cupin sekä Champions Cupin.
– Haluan kehittyä ja tulla paremmaksi. Thorengruppen IBK on maailman paras joukkue, ja koen, että se on siksi paras paikka minulle. Tuntuu uskomattoman hyvältä. Teen parhaani auttaakseni joukkuetta jatkamaan menestystä, tähtihyökkääjä sanoi.
Suomen maajoukkueessa Hämäläinen on tehnyt 30 ottelussa 20+17=37 pistettä. Hän on kaksinkertainen MM-pronssimitalisti.
Menneellä kaudella Hämäläisen edustama Classic hävisi F-liigan finaalisarjan TPS:lle suoraan neljässä ottelussa.
– Olisin tietenkin halunnut jättää Suomen kentät toisenlaisissa tunnelmissa ja odotin myös itseltäni enemmän finaaleissa, mutta sellaista urheilu on, Hämäläinen kertoo Salibandyliiton tiedotteessa.
Hämäläinen edusti viimeisen viiden kauden ajan Tampereen Classicia voittaen yhden Suomen mestaruuden. Ennen tätä Ilveksen kasvatti edusti liigatasolla KooVeeta.