Poliisi ei ole toistaiseksi tunnistanut äärioikeiston kulkueessa marssineita henkilöitä, jotka osallistuivat naisen pahoinpitelyyn vappupäivänä Tampereella.
Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä. Epäiltyä tai epäiltyjä ei olla tavoitettu.
– Poliisi edelleen selvittää tilanteeseen osallistuneiden henkilöllisyyttä. En tarkenna tässä vaiheessa epäiltyjen määrää, kertoo MTV:lle tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva Ona Autere Sisä-Suomen poliisissa.
Poliisi on saanut kuva- ja videomateriaalia tapahtumista.
– Päivä on vasta aluillaan, joten en osaa sanoa tarkkaa määrää. Tutkijat käyvät niitä analyytikoiden kanssa läpi, Autere toteaa.
– Poliisi ottaa edelleen mieluusti vastaan selkeää kuvamateriaalia tapahtumista, jos jollakulla on sellaista tallennettuna
Vappuviikonlopun aikana sosiaalisessa mediassa on kiertänyt keräyksiä, joissa siviilihenkilöt pyytävät kuvamateriaalia pahoinpitelystä. Poliisin kanta asiaan on selkeä.
– Tietämättä tarkemmin näistä pyynnöistä, kuvatallenteiden siviilikeräyksiä ei ole syytä pitää tai niihin osallistua. Kaikki tutkintaa auttava materiaali tulee toimittaa ensisijaisesti poliisille, Autere sanoo.
Valokuvat ja videot tilanteesta voi lähettää osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
Joukolla kimppuun
Poliisi kertoo, että pääsee tänään kuulemaan väkivallan uhria. Tytti Hynninen tuoreeltaan MTV:lle.