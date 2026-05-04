MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Poliisi tekee "kaiken mahdollisen" äärioikeiston vappuväkivallan selvittämiseksi – tiukka viesti marssista somekuvia julkaisseille

Valokuvat ja videot tilanteesta voi lähettää osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.

– Tietämättä tarkemmin näistä pyynnöistä, kuvatallenteiden siviilikeräyksiä ei ole syytä pitää tai niihin osallistua. Kaikki tutkintaa auttava materiaali tulee toimittaa ensisijaisesti poliisille, Autere sanoo.

– Poliisi ottaa edelleen mieluusti vastaan selkeää kuvamateriaalia tapahtumista, jos jollakulla on sellaista tallennettuna

– Päivä on vasta aluillaan, joten en osaa sanoa tarkkaa määrää. Tutkijat käyvät niitä analyytikoiden kanssa läpi, Autere toteaa.

Poliisi on saanut kuva- ja videomateriaalia tapahtumista.

– Poliisi edelleen selvittää tilanteeseen osallistuneiden henkilöllisyyttä. En tarkenna tässä vaiheessa epäiltyjen määrää, kertoo MTV:lle tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva Ona Autere Sisä-Suomen poliisissa.

Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä. Epäiltyä tai epäiltyjä ei olla tavoitettu.

Poliisi ei ole toistaiseksi tunnistanut äärioikeiston kulkueessa marssineita henkilöitä, jotka osallistuivat naisen pahoinpitelyyn vappupäivänä Tampereella.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Yle: Puolustusvoimat jätti droonit torjumatta, koska Venäjän raja oli liian lähellä

Iivo ja Kerttu Niskanen palaavat maajoukkueeseen

Shirly Karvinen avasi Ahdin ja Sannin biisikohua podcastissa – halusi kuitenkin leikata kohdan pois

Merkittävä soteuudistus ei valmistu tällä hallituskaudella

Hormuzinsalmella täysi hässäkkä Trumpin lausuntojen jälkeen: Iran ampui kohti USA:n alusta, mutta osuiko ohjus?

Kuolemanristeily jatkuu – tämä tiedetään uhreista ja matkustajista

Myös muita tilanteeseen liittyneitä osallisia ja todistajia on tarkoitus kuulla. Autere ei toistaiseksi osaa kertoa näiden kuulemisten aikataulua.

– Jatkamme esitutkintaa ja teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet asian selvittämiseksi.

Poliisin tutkii myös banderollin sytyttämistä varomattomana käsittelynä ja lievänä vahingontekona.

Väkivalta leimahti vapunpäivänä Tampereella kesken Sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -kulkueen marssin, kun kaksi vastamielenosoittajaa liittyi kulkueeseen ja avasi siellä banderollinsa.