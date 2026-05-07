Harjoituskäsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä Panssariprikaatissa palvelevan varusmiehen kädessä Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Asiasta tiedottaa Maavoimat.
Käynnissä oli Panssariprikaatin johtama Mighty Arrow 26 -harjoitus. Tapahtuneen syitä selvitetään.
Varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Hän on itse ollut yhteydessä läheisiinsä.
Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille harjoitukseen osallistuneille. Paikalla olleille järjestetään kriisiapua.