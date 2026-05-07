Real Madridin leirissä kuohuu edelleen. Nyt espanjalainen Marca kertoo, että kuusi seuran pelaajaa ei enää suostu puhumaan päävalmentajan Alvaro Arbeloan kanssa.

Jo aiemmin kiehumista Real Madridissa oli aiheuttanut Kylian Mbappen käytös ja toiminta Madridin fanit ovat keränneet listaa ihmisistä, jotka haluavat hänet pois seurasta. Vetoomus on kerännyt noin kahden vuorokauden aikana peräti 29 miljoonan henkilön kuittaukset.

Viimeisin kohauttanut tapaus sattui keskiviikon harjoituksissa Federico Valverden ja Aurelien Tchouamenin välillä. Kaksikko oli ottanut voimakkaasti yhteen ja Marca kuvaili sitä yhdeksi kireimmistä tapahtumista. Tilanteen kerrotaan käynnistyneen taklauksen seurauksena. Kaksikko oli töninyt toisiaan ja ollut tiukassa sanasodassa keskenään aina pukuhuoneessa asti.

Kaiken tämän lisäksi Marca kertoi, että ainakin kuusi pelaajaa ei tahdo enää puhua päävalmentajansa kanssa. Real Madridissa on käynnissä tiukat ajat, sillä sunnuntaina se kohtaa Barcelonan vieraskentällä. Barcelonalla on mahdollisuus varmistaa mestaruus.