Isät käyttävät aiempaa enemmän perhevapaita.
Perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta.
Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita.
Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät.
Tuloksellisuustarkastaja Sanni Hellman Valtiontalouden tarkastusvirastosta kertoo kuitenkin MTV Uutisille, että muutokset eivät ole dramaattisia.
VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutumista.