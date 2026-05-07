Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa.

Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia, törkeitä metsästysrikoksia ja törkeää luonnonsuojelurikosta. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2020–2025.



Poliisi on muun muassa tutkinut kolmen paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Lisäksi tutkinnassa paljastui epäily siitä, että, että peto- ja liikennevahinkojen korvausmenettelyssä on tapahtunut törkeitä petoksia.



Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Poliisi uskoo, että omaisuuden alkuperä oli häivytetty merkitsemällä porot heidän korvamerkkiinsä, pilttoihin tai viemällä heidän nimissään teuraalle.

– Oman käsitykseni mukaan kyseessä on yksi laajimmista porotalouteen liittyvistä esitutkintakokonaisuuksista, kertoo KRP:n rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi tiedotteessa.

Laitonta karhun metsästystä ja rauhoitettujen petolintujen ampumista

Rajavartiolaitoksen tutkimat metsästys- ja luonnonsuojelurikokset liittyvät pääosin karhun laittomaan metsästykseen poronhoitoalueella. Motiivina teolle oli vähentää porovahinkojen määrää.

– Esitutkinnassa hankitun tiedon perusteella karhuja on etsitty ja jäljitetty moottorikelkoilla, minkä jälkeen eläimet on ajettu liikkeelle ja niiden liikkeitä on seurattu usean henkilön yhteistyönä. Karhun seuraamisen tavoitteena on esitutkinnan perusteella ollut ajattaa karhut sellaiseen paikkaan, jossa niiden tappaminen on mahdollista. Tämän lisäksi jäljittämisessä on voitu käyttää apuna koiraa, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, luutnantti