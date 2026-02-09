Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Kokemäellä Satakunnassa oli usean poliisipartion tehtävä Myyränkadulla sijaitsevassa yksityisasunnossa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Paikan päällä oli useita poliisipartioita.
Poliisin mukaan tehtävä liittyi kiireelliseen henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikosepäilyyn.
Tapahtumapaikalla poliisille selvisi, että kolmen miehen epäillään syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn yksityisasunnossa. Kaikki kolme miestä ovat tällä hetkellä asiassa sekä rikoksesta epäiltyjä että asianomistajia. Yhden miehen vammat vaativat sairaalahoitoa.
