Jyväskylässä tapahtuneen ryöstön epäillyt tekijät ovat poliisin tiedossa.
Poliisi kertoo saaneensa keskiviikkona iltakahdeksan aikaan ilmoituksen Jyväskylän keskustassa tapahtuneesta tilanteesta, jossa alaikäiseltä asianomistajalta anastettiin takki väkivallalla uhkaamalla.
Poliisi kertoo tunnistaneensa epäillyt tekijät, joista toinen on 16-vuotias ja toinen 14-vuotias.
Poliisi muistuttaa, että vaikka rikosvastuu alkaa vasta 15-vuotiaana, teolla aiheutetusta vahingosta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen iästä huolimatta.
Poliisi tekee asiassa tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa.