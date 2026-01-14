Jyväskylän Sairaala Novassa jouduttiin siirtämään keskiviikkona aamupäivällä 18 potilaan leikkausta tietojärjestelmäongelman vuoksi, uutisoi Keskisuomalainen.
– Kaikki leikkaussalit saatiin muutaman tunnin kuluessa auki hyödyntämällä siirrettäviä laitteita, sairaalan palvelujohtaja Kati Kyrölä kertoi Keskisuomalaiselle.
Kyrölän mukaan vika ei aiheuttanut kenellekään terveysvaaraa, mutta viivästykset kuormittavat hoidon suunnittelua. Sairaala Novassa tehdään Keskisuomalaisen mukaan päivittäin noin 60 leikkausta.
– Vaikka hyvinvointialueen talous on tiukalla, pitää näihin kriittisiin tietojärjestelmiin olla rahaa, koska potilasturvallisuudesta ei voi tinkiä, Kyrölä sanoi.
Sairaala tekee Kyrölän mukaan vakavan vaaratilanteen ilmoituksen omavalvontaan ja lääkinnällisiä laitteita valvovalle viranomaiselle.