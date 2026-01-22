Poliisi epäilee, että Pirkanmaalla Vesilahdella on sytytetty useita autoja tuleen.

Poliisin mukaan autoja on sytytetty päiväaikaan tiistain 20.1.2026 ja keskiviikon 21.1.2026 aikana.

Poliisin mukaan yksi linja auto oli sytytetty tuleen tiistaina 20.1 kello 16.40 jälkeen varikolla Kaakilan mutkassa.

Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset. Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.

Keskiviikkona 21.1 kello 12.40 jälkeen epäillään sytytetyksi henkilöauto Vesilahden keskustan alueella ja myöhemmin saman päivän aikana kello 16.40 jälkeen Kaakilan mutkassa ollut linja-auto. Poliisin mukaan kyseisessä palossa vahingoittui myös kolmas linja-auto.

Poliisi kertoo, että vahingoittuneen omaisuuden arvo on huomattava. Rikoksia tutkitaan törkeinä vahingontekoina.

Epäiltyjä tekijöitä on ollut liikkeellä mahdollisesti useampia.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtumapaikoilta ja niiden läheisyydestä tekoaikaan alueella liikkuneista autoista ja henkilöistä.

Yhteydenotot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen: tretoma3.sisa-suomi@poliisi.fi

