Poliisin mukaan rikoksesta epäilty on noin 20-vuotias mies.

Poliisi tutkii sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 23. helmikuuta 2026 Siilinjärvellä tapahtunutta väkivallantekoa.

Teko tapahtui Anteronkierrolta lähtevällä hiekkatiellä sähkökaapin läheisyydessä. Uhrin ja rikoksesta epäillyn tiedetään sopineen tapaamisen kyseiseen paikkaan. Tapaamisen päätteeksi epäilty otti yllättäen esiin teräaseen ja aiheutti uhrille useita viilto- ja pistovammoja.

Uhri pääsi pakenemaan paikalta lähettyvillä odottaneeseen henkilöautoon, jolla hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisin mukaan uhrilla ei ole tällä hetkellä akuuttia hengenvaaraa.

Rikoksesta epäilty on noin 190 senttimetriä pitkä ja noin 20-vuotias mies. Hänellä oli yllään valkoinen huppari tai takki, vaalea pipo ja kasvot osittain huivilla peitettynä. Poliisi otti myöhemmin yöllä yhden henkilön kiinni epäiltynä teosta.

Poliisi pyytää kaikkia tapahtumasta havaintoja tehneitä tai asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi .