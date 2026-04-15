Katalysaattorin poisto voi maksaa auton omistajalle pienen auton hinnan.
Auton virittäminen tehojen kasvattamiseksi voi helposti maksaa halvemman auton hinnan, varoittaa Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.
Pasterstein julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä kuvan virityksestä, josta tuli auton omistajalle poikkeuksellisen kallis. Kuvassa näkyy, että auton katalysaattori on poistettu ja tilalla on pätkä putkea.
Julkaisussa Pasterstein kertoo, että luvattomat muutostyöt toivat auton omistajalle 1000 euron liikennevirhemaksun.
Lue myös: Tästä virityksestä rapsahti mojova maksu: 1 000 euroa!
Arvometalleja sisältävät laitteet vorojen suosiossa
Katalysaattori on pakoputkistossa oleva "kemiallinen puhdistin", jonka tehtävä on vähentää pakokaasujen terveydelle haitallisia päästöjä. Useimmissa nykyaikaisissa bensiini- ja dieselautoissa katalysaattori kuuluu auton päästöjärjestelmään, jolla auto täyttää päästövaatimukset.
Katalysaattorit ovat jo vuosia olleet pitkäkyntisten suosiossa, koska ne ovat sisältämiensä arvometallien vuoksi arvokkaita ja verrattain helposti anastettavissa. Katalysaattori irrotetaan auton alta ja