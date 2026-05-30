Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen jonkinlaisesta tappelusta Masalan Tinantorilla. Ilmoitus tapahtuneesta tuli noin kello 20.
Alkutietojen mukaan yksi henkilö oli loukkaantunut jonkinlaisessa väkivallanteossa. Poliisin saapuessa paikalle sekä uhri että epäilty tekijä olivat poistuneet paikalta.
Poliisi löysi uhrin hetki myöhemmin eikä hänellä ollut hoitoa vaativia vammoja. Asiasta on laadittu rikosilmoitus nimikkeellä pahoinpitely.
Paikalla oli useita poliisin partioita selvittämässä asiaa. Tilanne on nyt päättynyt.