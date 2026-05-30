Suomalaiset sankarisukeltajat saavat korkea-arvoiset Italian ansioritarikunnan kunniamerkit.

Italian tasavallan presidentti Sergio Mattarella on päättänyt myöntää omasta aloitteestaan kolmelle suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkin, Italian presidentinkanslia tiedottaa.

Kunniamerkit myönnetään Sami Paakkariselle, Jenni Westerlundille ja Patrik Grönqvistille, jotka nostivat Malediiveilla vedenalaisesta luolasta neljän italialaisen sukeltajan ruumiit.

Italian tasavallan ansioritarikunta on perustettu vuonna 1951, ja se on tasavallan ritarikunnista korkea-arvoisin.

Sen kunniamerkeillä palkitaan esimerkiksi ansioista, jotka on saavutettu kirjallisuuden, taiteen ja talouden alalla tai hyväntekeväisyyden ja humanitaarisen toiminnan saralla. Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta palveluksesta siviili- ja sotilasuralla.

Yleensä presidentti