Poliisi törmäsi laittomaan ajoneuvon viritykseen Helsingissä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoo viestipalvelu X:ssä, että poliisi tapasi Helsingissä auton, jonka katalysaattori oli poistettu ja korvattu putkella.
Laittomalle virittelylle tuli hintaa, sillä ajoneuvon omistajalle määrättiin 1 000 euron liikennevirhemaksu. Lisäksi ajoneuvo määrättiin käyttökieltoon.
Pastersteinin mukaan Kyseisen ajoneuvon palauttaminen liikennekäyttöön edellyttää valmistajan hyväksymää todistusta sekä katsastusta.
Pastersteinin mukaan tapaus ei ole ainoa laatuaan Helsingissä, missä vastaavia tapauksia on tullut poliisin tietoon vuoden aikana 11.
Katalysaattori on pakoputkistossa oleva "kemiallinen puhdistin", jonka tehtävä on vähentää pakokaasujen terveydelle haitallisia päästöjä. Useimmissa nykyaikaisissa bensiini- ja dieselautoissa katalysaattori kuuluu auton päästöjärjestelmään, jolla auto täyttää päästövaatimukset.
Juttua korjattu kello 13.54: Otsikossa aiemmin ollut sana sakko korvattu sanalla maksu.