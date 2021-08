"Sun autoon yritettiin juuri murtautua" – Tatun kojelautakamera tallensi häikäilemättömän tempun Oulussa

Keskellä hyvin valvottua parkkipaikkaa

– Minulla on sen verran matala auto, ettei heidän tunkkinsa mahtunut auton alle, Laapotti kuvailee epäonnistunutta yritystä.

– Olisin voinut jotenkin ymmärtää, jos olisi yritetty syrjäisellä paikalla. Mutta tuolla isolla parkkipaikalla liikekiinteistön edessä on paljon valvontaa, Laapotti kummastelee.

Vanhan auton katalysaattori kohteena

Vanhemmissa katalysaattoreissa on enemmän arvokkaita jalometalleja. Katalysaattorista riippuen yhdellä anastetulla laitteella voi tienata muutamista kympeistä useisiin satoihin euroihin, jopa yli tuhanteen euroon.

Laapotti on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen, jonka MTV Uutiset on nähnyt. Mies haluaa lisäksi kiittää Oulun poliisia, joka on alkanut heti selvittää tapahtumia perusteellisesti.