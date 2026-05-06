Sähköautojen hylkäysosuus katsastuksissa on kasvanut, kertoo Traficomin tuore selvitys.
Suomessa määräaikaiskatsastettiin viime vuonna yli 2,18 miljoonaa henkilöautoa.
Katsastuksista hylättiin suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna eli 30 prosenttia.
Sähkökäyttöisten henkilöautojen hylkäysosuus kasvoi kuitenkin enemmän kuin perinteisten autojen.
Määrä kaksinkertaistunut
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan taustalla on osittain sähköautojen määrän kasvu.
Vuonna 2025 sähköautoja katsastettiin 31 432, mikä on kaksinkertainen verrattuna edellisvuoden määrään.
Nelivuotiaiden sähköautojen katsastusten hylkäysosuus oli noin 20 prosenttia, kun edellisvuonna ensimmäistä kertaa määräaikaiskatsastettavien sähköautojen hylkäysprosentti oli noin 16.
Sähköautojen hylkäysosuus on Traficomin mukaan selvästi suurempi kuin nelivuotiailla bensiinikäyttöisillä autoilla, joilla hylkäysprosentti oli 5,4 prosenttia, tai dieselautoilla, joilla vastaava osuus oli 10,8 prosenttia.