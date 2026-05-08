Itä-Suomen poliisi pyytää havaintoja katalysaattorivarkauksista ja neuvoo, mistä merkeistä varkauden tunnistaa.
Etelä- ja Pohjois-Savossa on poliisin mukaan parin viime viikon aikana anastettu useita katalysaattoreita.
Tämän ja viime viikon aikana poliisin tietoon on tullut kaikkiaan 13 tapausta Kuopiossa, Mikkelissä, Suonenjoella, Savonlinnassa ja Juvalla. Teot on tehty 21. huhtikuuta ja 5. toukokuuta välisenä aikana.
Katalysaattorivarkaat ovat iskeneet Honda-, Toyota-, Mercedes-Benz-, Kia- ja Hyundai-merkkisiin autoihin.
Tapauksia on poliisin tiedotteen mukaan havaittu erityisesti taajamien erilaisilla pysäköintialueilla ja taloyhtiöiden pihoilla.
Varkaudet ajoittuvat usein ilta- ja yöaikaan, mutta niitä on tapahtunut myös päivällä.
Näin tunnistat mahdollisen varkauden
Katalysaattorin saa poliisin mukaan ajoneuvosta yllättävän nopeasti, usein vain muutamassa minuutissa.
Seuraavat merkit voivat polisin listauksen mukaan viitata käynnissä olevaan katalysaattorivarkauteen:
- Ihminen tai ihmisiä on auton alla tai sen vieressä ilman selvää syytä
- Ajoneuvon alta kuuluu metallin sahaamisen tai kolinan ääniä
- Ajoneuvo on nostettuna tunkilla epätavallisessa paikassa
- Ihmiset poistuvat nopeasti paikalta, kun he huomaavat tulleensa havaituksi.
Jos epäilet varkautta
Jos näkee katalysaattorivarkaan itse teossa, poliisi pyytää soittamaan hätänumeroon 112.