Kolmekymppinen mies oli kuvannut vaarallisia ajosuorituksiaan videolle ja jakanut niitä someen. Poliisi sai tietoonsa videot, joiden kautta tuli ilmi yhteensä viisikymmentä erillistä tilannetta, joissa miehen epäiltiin syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kolmekymppisen keravalaisen miehen useista törkeistä liikennerikoksista 4,5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus määräsi myös miehen omistaman moottoripyörän menetetyksi valtiolle.
Poliisi kertoo tiedotteessaan miehen ajaneen kesän 2023 aikana moottoripyörällään useita kertoja erittäin vaarallisesti muun liikenteen seassa. Hän oli tapahtuma-aikana jo ennestään ajokiellossa.
Tästä välittämättä mies ajoi huonokuntoisella moottoripyörällään useita kertoja ylinopeutta samalla driftaten, eli sudittaen moottoripyöränsä takarengasta.
– Ajotapa oli erittäin vaarallinen ja aiheutti merkittävää vaaraa hänelle itselleen, mutta myös muille tiellä liikkujille, kertoo komisario Katri Lehti poliisilaitoksen liikennepoliisisektorilta.
Liikennehölmöilyistä voi jäädä kiinni myös jälkikäteen
Poliisi sai tietoonsa videot, joita mies latasi sosiaalisen median kanaviin vaarallisista ajosuorituksistaan. Poliisi tutkii liikennerikoksia myös internetiin ladattujen videoiden perustella, joten liikennehölmöilyistä voi jäädä kiinni jälkikäteen.
Liikennepoliisi tapasi miehen tien päältä syyskuussa 2023 ja otti tämän kiinni sekä takavarikoi miehen 100-kuutioisen moottoripyörän. Poliisi teki myös kotietsinnän miehen asuntoon.
– Esitutkinnassa saatiin videotallenteiden perusteella näyttöä miehen ajamisista kesän 2023 aikana. Mies ajoi useita kertoja todella vaarallisesti ylinopeutta eri puolilla Uudenmaan aluetta.
– Poliisin haltuun tulleiden ajamisesta kuvattujen ja osin verkkoon ladattujen videoiden perusteella tuli ilmi yhteensä viisikymmentä erillistä tilannetta, joissa miehen epäiltiin syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, Lehti jatkaa.
Mies vältteli haastemiestä
Asian tuomioistuinkäsittely viivästyi vuoteen 2025 saakka, sillä mies onnistui välttelemään haastemiehen kohtaamista. Poliisi tapasi ja haastoi miehen oikeuteen syksyllä 2025, ja käräjäistunto oli lokakuussa 2025.
Lehti muistuttaa, että kaahaaminen ja driftaaminen ovat erittäin vaarallisia niin kuljettajalle itselleen kuin sivullisille. Lisäksi ne ovat rikoksia.
– Älä aja vaarallisesti tai hae huomiota lataamalla nettiin videoita, joissa syyllistyt rikoksiin. Moottoriurheilu kuuluu moottoriradoille, ei yleisille teille, Lehti painottaa.