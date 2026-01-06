Lapissa liikkuu parhaillaan erikoinen seurue: kaksi sivuvaunullista moottoripyörää ja niitä seuraava auto. Kyseessä on joukko ranskalaismiehiä, jotka tykkäävät skandinaavisesta talvesta.

Niinhän sitä sanotaan, että harrastus saa olla vähän hullu. Tämä näyttäisi olevan totta ainakin niiden ranskalaismiesten kohdalla, jotka ajelevat näinä päivinä moottoripyörillä nelostietä pohjoisesta etelään.

Gilles Nulli ystävineen on talviretkellä moottoripyörillä nyt neljättä kertaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mukana on myös auto. Seurueen koko vahvuus on kuusi miestä. Heistä kolme on autossa, kaksi ajaa moottoripyöriä ja yksi istuu sivuvaunussa.

Tapanina Tanskasta

Ajamisen seurue aloitti Tanskasta toisena joulupäivänä. Sieltä he tulivat lautalla Ruotsiin. Pohjois-Ruotsissa he ylittivät rajan Norjan puolelle tavoitteenaan Nordkapp. Manner-Euroopan pohjoisimman pisteen tarkastettuaan miehet matkustivat Hurtigrutenia pitkin laivalla Kirkkoniemeen.

– Laivamatka osui retkemme puoliväliin ja tarjosi hyvän mahdollisuuden lepäämiseen, kertoo retken henkinen johtaja Gilles Nulli.

Kirkkoniemestä ryhmä lähti taas ajamaan ja saapui Suomeen. Ivalossa vietetyn yön jälkeen seuraava etappi oli Sodankylä, mutta matkalla he pitivät tauon Vuotsossa, missä MTV tapasi heidät.

Gilles Nulli ystävineen arvelee olevansa takaisin kotona Ranskassa joskus tammikuun puolivälin jälkeen, mutta tarkkaa aikataulua heillä ei ole.

Miksi ihmeessä?

Moottoripyöräily talvipakkasella on erittäin kylmää puuhaa. Erinomaiset varusteet ovat välttämättömyys, mutta silti herää kysymys: miksi?

– Me pidämme Skandinavian talvesta ja kesäaikaan olemme töissä, mies selittää.

Moottoripyörien kuljettajilla on sähköllä lämmitettäviä vaatteita. Kun Gilles nousee pyöränsä selkään, hän kytkee esimerkiksi takkinsa pyörän sähköjärjestelmään. Jalat ja koko alavartalo sujahtavat eräänlaiseen pussiin.

Vaikka miehet ovat liikkeellä vapaaehtoisesti ja huvikseen, ei retki ole pelkkää herkkua.

– Palelemme ja kärsimme kovasti, tunnustaa Gilles.

Ääriolosuhteista huolimatta retket sujuvat yleensä hyvin, vaikka pieniltä teknisiltä ongelmilta ei koskaan tyystin vältytä.

– Aina on jotain pientä ongelmaa. Tällä kertaa pyörästäni hajosi startti, kertoo Gilles Nulli.

Starttiongelmien vuoksi vaivalla käyntiin saatua moottoria ei sammuteta taukojen ajaksi, vaan moottoripyörät pörisevät pihassa sillä välin, kun miehet virkistäytyvät sisätiloissa.

Kylmää vastaan auttavat siis hyvät varusteet, mutta tärkein tapahtuu korvien välissä.

– Joka aamu valmistaudumme kohtaamaan kylmän ja selviämään siitä. Se on mentaalinen tapahtuma. Kaikki tapahtuu täällä, sanoo Gilles Nulli ja osoittaa päätään.

Sodankylästä miesten retki jatkuu edelleen Rovaniemelle ja Tornioon, missä he siirtyvät taas Ruotsin puolelle. Kaikkiaan he ajavat moottoripyörillään noin 3 000 kilometriä.