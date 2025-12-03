Moottoripyöräilijän kaatuminen oli johtaa tragediaan Brasiliassa, mutta kuljettaja oli onnekas. Katso video yltä!
Paran osavaltiossa Brasiliassa sattui pelottava tilanne, kun mies kaatui moottoripyörällä risteysalueella ja liukui suoraan lava-auton alle.
Videolta voi nähdä, miten mies liukuu ajoneuvon alle sen vasemman etuoven kohdalta lava-auton ajaessa risteykseen.
Moottoripyöräilijän onneksi hänen vauhtinsa riitti viemään hänet auton keskiosan alle, jolloin renkaat eivät osuneet häneen.
Auton voi nähdä kuitenkin nousevan hieman kuljettajan ajaessa miehen yli. KameraOne-sivuston mukaan moottoripyöräiijä selvisi onnettomuudesta naarmuilla.
Katso hetki videolta.
Lähde: KameraOne