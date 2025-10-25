Henkilöauto oli ohitustilanteessa törmännyt moottoripyörään.
Rovaniemen Kittiläntiellä tapahtui lauantai-iltapäivänä moottoripyörän ja henkilöauton välinen kolari.
Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui, kun pohjoisen suunnasta kohti Rovaniemeä tullut henkilöauto oli ohitustilanteessa törmännyt etelän suunnasta vastaan tulleeseen moottoripyörään.
Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui vakavasti.
Hänet kuljetettiin jatkohoitoon Lapin keskussairaalaan.
Liikenne oli pysäytettynä noin tunnin ajan ja poliisi ohjasi liikenteen kiertoreittiä pitkin.