Mies tuomittiin varastettujen moottoripyörien kuljettamisesta Suomesta Baltiaan.
Lokakuussa 2021 Kauhajoella toimivan yrityksen aidatulta varastoalueelta oli viety 11 uutta crossimoottoripyörää leikkaamalla aitaan reikiä ja viemällä pyörät aukosta ulos. Pyörien arvo olisi yrityksen mukaan ollut 110 000 euroa.
Varkaat olivat ennen tekoa kääntäneen valvontakameran kuvaamaan alaspäin, jotta eivät tallentuneet rikosta tehdessään kameralle.
Asian ytimessä.doc: Viroon varastettua
Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén joutui venevarkauden uhriksi toissa vuoden maaliskuussa. Viroon varastettua -dokumentissa selvitetään, millainen rumba on saada vene takaisin, kun se löytyykin Virosta.
