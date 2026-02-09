Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Varkaat olivat ennen tekoa kääntäneen valvontakameran kuvaamaan alaspäin, jotta eivät tallentuneet rikosta tehdessään kameralle.

Lokakuussa 2021 Kauhajoella toimivan yrityksen aidatulta varastoalueelta oli viety 11 uutta crossimoottoripyörää leikkaamalla aitaan reikiä ja viemällä pyörät aukosta ulos. Pyörien arvo olisi yrityksen mukaan ollut 110 000 euroa.

Pyörät löydettiin muuan miehen autosta Virossa joulukuussa. Mies oli vuokrannut Liettuasta pakettiauton, ajanut Suomeen ja saanut rahdin kyytiinsä Tampereella. Sen jälkeen hän poistui maasta suuntanaan Liettua.