Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja 74-vuotiaasta miehestä.

Poliisi kertoo, että mies liikkuu todennäköisesti henkilöautolla Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan alueella.

– Miehen tiedetään poistuneen yksityisasunnosta perjantaina 9.1. noin kello 9-13 välisenä aikana. Asunto sijaitsee noin kolme kilometriä Nakkilan keskustasta Harjavallan suuntaan, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Mies on noin 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleat ohuet hiukset. Mies on pukeutunut talvivaatteisiin ja mustaan pipoon.

Kadonneen löytämiseksi poliisi pyytää yleisöltä havaintoja henkilöstä ja hänen käyttämästään henkilöautosta IYX-444 (harmaa / vihreä Ford Fusion).

Havainnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655 tai soittamalla arkipäivinä (maanantaista perjantaihin) kello 8 ja 16 välisenä aikana Porin poliisiaseman päivystykseen numeroon 0295 449 290.