Nuoret ovat tehneet viime aikoina Helsingissä poikkeuksellisia ryöstöjä ja pahoinpitelyjä. Rikosylitarkastaja Markku Heinikari haluaa tiukempia otteita katkaisemaan kovimmat rikoskierteet.

Poliisi epäilee noin 40 nuorta porukoissa tehdyistä, sattumanvaraisesti valikoitujen uhrien ryöstöistä ja pahoinpitelyistä eri puolilla Helsinkiä.

Epäillyt ovat olleet tekohetkellä 14–18-vuotiaita ja pääosin maahanmuuttajataustaisia.

Helsingin poliisilaitoksen rikosylitarkastajan Markku Heinikarin mukaan kyseessä ovat poikkeukselliset tapaukset.

– Rikosten ja tekijöiden määrä sekä heidän ikänsä on poikkeuksellista.

– Maahanmuuttajataustaisuus kertoo siitä, mistä olemme olleet huolissamme jo pidemmän aikaa. Maahanmuuttajataustaiset, kovissa rikoskierteissä olevat nuoret ovat vaarassa siirtyä katujengeihin ja siitä hyvin nopeastikin järjestäytyneeseen rikollisuuteen, Heinikari sanoo MTV Uutisille.

Heinikarin mukaan ruotsalaisten rikollisryhmien osuus Suomen järjestäytyneestä rikollisuudesta on koko ajan vahvistunut.

– On mennyt siihen suuntaan, mitä pelkäsimme. He ovat ottaneet huumemarkkinoita hyvin tehokkaasti haltuun, ja huumeet tulevat levitettäväksi erityisesti pääkaupunkiseudun katujengeille.

Poliisi pyrkii katkaisemaan nuorten rikoskierteet mahdollisimman nopeasti erilaisin pakkokeinoin.

– Aikuisten osalta vangitseminen, ja kovimpien nuorten osalta suljettu laitos. Puhun marginaalisesta porukasta, eli hankalimmista nuorista. Heille suljettu laitos, missä pääsee tarvittavien päihde- ja mielenterveyspalvelujen piiriin.

– Eli vaaditaan aiempaa tiukempia otteita kovimpiin rikoskierteisiin, Heinikari toteaa.