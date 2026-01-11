Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen pääsi pisteille kolmannessa ottelussa peräkkäin jääkiekon NHL:ssä, kun Los Angeles taivutti Edmontonin voittolaukauskilpailun päätteeksi 4–3.

Kapanen syötti Los Angeles Kingsiä vastaan ensimmäisessä erässä saksalaistähti Leon Draisaitlin tekemän ottelun avausmaalin.

Kapanen saalisti lokakuussa kaksi syöttöpistettä, mutta hän loukkasi polvensa ja joutui sivuun tositoimista yli kahdeksi kuukaudeksi. Kapanen iski paluuottelussaan loppiaisena pisteet 1+1 ja jatkoi pari päivää myöhemmin sekä nyt syöttöpisteillä, joten suomalaisen alkuvuosi on ollut mainio.

– Itseluottamukseni on kunnossa. Olen hieman yllättynyt, kuinka hyvältä oloni tuntuu. Aina kun olet sivussa noin pitkään, pelirytmiin pääseminen vaatii aikaa. Paluupelistä lähtien oloni on kuitenkin ollut ihan hyvä, ja tänään tuntui parhaalta tähän asti. Täytyy vain jatkaa hommia ja pitää itseluottamus korkealla, Kapanen summaa otteitaan.

29-vuotias hyökkääjä on tehnyt nyt yhdeksässä ottelussa kuusi (1+5) tehopistettä. Kapasta ei valittu Leijonien olympiajoukkueeseen.