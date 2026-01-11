NHL:n suomalaistähti Mikko Rantanen oli mukana hyvässä ja pahassa, kun hänen edustamansa Dallas Stars hävisi jatkoajalla San Jose Sharksille maalein 4–5.

Dallas sai otteluun mainion alun ja johti ottelua avauserän jälkeen 2–0. Rantanen ja Roope Hintz saivat syöttöpisteet Jason Robertsonin 2–0-osumaan.

Päätöserän alussa Rantanen vei Dallasin 4–2-johtoon, kun hän löi taiturimaisesti kiekon ilmasta verkkoon.

Isäntäjoukkue San Jose onnistui kuitenkin venyttämään ratkaisun jatkoajalle. Jatkoajalla Rantasesta tuli Dallasin antisankari, kun hän joutui kiinnipitämisestä jäähyaitioon.

San Jose käytti ylivoimansa hyväkseen ja Tyler Toffoli iski isännät 5–4-voittoon.

Kahden tehopisteen iltaa viettänyt Rantanen on NHL:n pistepörssissä kuudentena. Hän on tehnyt 44 pelissä 61 (18+43) pistettä.