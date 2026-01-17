Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu lääkäri Pippa Laukka myy kotiaan Helsingin Länsi-Pakilassa.

Lääkäri ja Olet mitä syöt -ohjelman valmentaja Pippa Laukka kertoo Instagram-tilillään laittaneensa kotinsa myyntiin.

Hän kertoo, että he rakensivat talon 2010-luvun alussa eri elämäntilanteeseen, ja siksi talo etsii nyt uusia asukkaita.

Kiinteistömaailman myyntiesitteen mukaan talon velaton pyyntihinta on 925 000 euroa.

Helsingin Länsi-Pakilassa sijaitsevassa kivitalossa on viisi-kuusi huonetta. Pinta-alaltaan talo on 143-neliöinen.

Pippa Laukalla on kolme tytärtä, jotka ovat muuttaaneet pois kotoa. Laukka asuu aviomiehensä kanssa.