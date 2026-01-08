Robert Helenius kuvailee elämäntaparemontin olleen mielenkiintoinen matka.

Parhaillaan käynnissä olevan Olet mitä syöt -kauden tuoreimmassa jaksossa elämäntapansa laittaa remonttiin ex-nyrkkeilijä Robert Helenius.

Jakson alussa Helenius kertoo, että syö kaksi kertaa päivässä ja tuolloin hyvin proteiini- ja rasvapitoisesti. Elämäntaparemonttinsa alkutaipaleella ex-nyrkkeilijä piti viikon ajan ruokapäiväkirjaa, joka paljasti, että hänen viikon ruokalistaansa kuului muun muassa 40 kanasiipeä, 1,2 kiloa jauhelihaa, 48 kananmunaa ja 50 kuppia kahvia.

Heleniuksen elintavat olivat epäsäännölliset ja palautuminen hyvin heikkoa.

Tältä näytti Robert Heleniuksen viikon ruokalista ennen elämäntapamuutosta.

Lääkäri Pippa Laukka riensi Heleniuksen avuksi johdattelemaan tämän kohti terveellisempää elämää. Tämän ruokavalio laitettiin kerralla uusiksi: runsas määrä lihaa sai väistyä, ja tilalle tuli roppakaupalla kasviksia. Lisäksi Heleniuksen arkeen lisättiin liikkuvuusharjoittelua.

Kahdeksan viikon elämäntapamuutoksen jälkeen Laukka ja Helenius tapaavat toisensa vielä kertaalleen. Laukan eteen astelee mies, joka oli käynyt läpi mielenkiintoisen matkan.

– Olen syönyt aika paljon kasviksia tässä viime aikoina. Se oli aluksi aika vaikeaa, Helenius kertoo jaksossa Laukalle.

Helenius pisti kuitenkin merkille, että kasvisten ansiosta hänen vatsansa toimii nykyään paremmin.

– Eivät ne kasvikset varmaan niin pahoja ole, hän myöntää.

Elämäntaparemontin aikana Heleniuksen vöytärö kapeni 5 senttiä. Lisäksi hänen kolesteroliarvonsa paranivat, ja hyvinvointianalyysin mukaan myös hänen stressitasonsa olivat vähentyneet.