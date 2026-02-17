Rosanna Kulju kertoo ostaneensa osuuden miehensä talosta. Kulju esittelee kotinsa someseuraajilleen.

Somevaikuttaja ja juontaja Rosanna Kulju on ostanut osuuden miehensä kodista. Kulju kertoo, että hänelle on tärkeää jakaa parisuhteessa kuluja. Hän tiesi, että kun saa myytyä asuntonsa Helsingissä, hän ostaisi osuuden miehensä talosta.

– Meidän koti! Kulju hehkuttaa ja jakoi seuraajilleen useita kuvia kodistaan Oulussa.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Me eletään tasa-arvoisessa suhteessa ja se on asia, mitä arvostan todella paljon, Kulju kirjoittaa Instagramissa.

Hän kertoo, että talo on valmistunut vuonna 2024 juuri ennen kuin Kulju alkoi itse tuomaan ensimmäisiä tavaroitaan sinne.

– Monesti, kun muutat toisen luokse, niin on asioita, joita haluaisit muuttaa. Täältä en keksi yhtäkään asiaa, mitä olisin itse valinnut toisin, Kulju sanoo.

Kulju on kertonut avoimesti perheen perustamiseen liittyvistä haaveistaan ja haasteistaan. Lapsettomuushoitojen kautta kuljettu kivinen tie on edennyt onnellisesti siihen pisteeseen, että perheessä odotetaan nyt Kuljun esikoista.

Kulju, 34, paljasti Huomenta Suomen haastattelussa joulukuussa ensimmäistä kertaa lapsensa sukupuolen.

– Meille tulee poikavauva. Tästä olen tosi innoissani, että minusta tulee "poikaäiti"!

Haastattelija Joanna Kuvaja ei ollut tiennyt etukäteen paljastuksesta ja ilahtui kolmen pojan äitinä Kuljun ilmoituksesta silminnähden.

– Minulla menee ihan kylmät väreet!

– Tervetuloa kerhoon! Minulla on kolme poikaa kotona, tiedän todellakin, miltä tuo tuntuu, Kuvaja sanoi iloisena.