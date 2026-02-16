Pippa Laukka kertoo, että hän ehdotti kuntosalille, että sen aulaan laitettaisiin kirjallinen muistutus siitä, että salilla ei saisi kommentoida toisen ihmisen ulkonäköä.

– Tällä viikolla olin salilla PT:ni kanssa, kun minulle tultiin kesken oman treenisarjan sanomaan, kuinka hoikka olen. Meillä on kummallinen ajatus, että hoikkuudesta kommentointi olisi jotenkin hyväksyttävämpää. Ei ole. Kehorauha koskee kaikkia, Laukka muistuttaa.

– Täällä emme kommentoi toisten kehoa. Ehkä silloin kaiken kokoiset ja -taustaiset ihmiset uskaltaisivat käydä treenaamassa sellaisena kuin ovat ja saisivat nauttia liikunnan ilosta pelkäämättä ulkopuolisten silmiä ja katseita.