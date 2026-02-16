Pippa Laukka kertoo, että hänen ulkonäköään kommentoitiin ikävään sävyyn hänen ollessa kuntosalilla.
Olet mitä syöt -ohjelmastakin tuttu lääkäri Pippa Laukka muistuttaa Instagramissa tärkeästä asiasta: kehorauha kuuluu kaikille.
Hän oli ollut kuntosalilla, kun tuntematon henkilö oli tullut kommentoimaan hänen ulkonäköään negatiiviseen sävyyn.
– Tällä viikolla olin salilla PT:ni kanssa, kun minulle tultiin kesken oman treenisarjan sanomaan, kuinka hoikka olen. Meillä on kummallinen ajatus, että hoikkuudesta kommentointi olisi jotenkin hyväksyttävämpää. Ei ole. Kehorauha koskee kaikkia, Laukka muistuttaa.
Pippa Laukka kertoo, että hän ehdotti kuntosalille, että sen aulaan laitettaisiin kirjallinen muistutus siitä, että salilla ei saisi kommentoida toisen ihmisen ulkonäköä.