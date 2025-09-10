Pippa Laukka reflektoi somessa viime sunnuntain TTK-esitystään. Laukka kertoo, mitä hänen tyttärensä tuumasi esityksestä.
Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka purkaa tuoreessa Instagram-päivityksessään ajatuksiaan liittyen viime sunnuntain Tanssii Tähtien Kanssa -esitykseensä. Laukka ja hänen tähtiopettajansa Marko Keränen saivat kauden ensimmäisessä suorassa TTK-lähetyksessä cha cha chastaan kuusi pistettä.
Laukka kertoo päivityksessään, että on joutunut tekemään paljon töitä keskeneräisyyden hyväksymisen suhteen. Hän kirjoittaa, että TTK:ssa sitä joutuu kohtaamaan suoraan.
– Mitään "valmista" ei voi esittää, kun minulla ei ole mitään valmista pohjaa. Oman taustani ja kokemuksen perusteella se tuntuu vähän samalta kuin aloittaisi alusta lääketieteen opinnot, jolloin kukaan ei silloin odota, että olisin valmis lääkäri, vaan kaikki ymmärtävät, että tie kuljetaan vaihe kerrallaan, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voi selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.