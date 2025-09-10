



Pippa Laukka reflektoi somessa viime sunnuntain TTK-esitystään. Laukka kertoo, mitä hänen tyttärensä tuumasi esityksestä. Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka purkaa tuoreessa Instagram-päivityksessään ajatuksiaan liittyen viime sunnuntain Tanssii Tähtien Kanssa -esitykseensä. Laukka ja hänen tähtiopettajansa Marko Keränen saivat kauden ensimmäisessä suorassa TTK-lähetyksessä cha cha chastaan kuusi pistettä. Laukka kertoo päivityksessään, että on joutunut tekemään paljon töitä keskeneräisyyden hyväksymisen suhteen. Hän kirjoittaa, että TTK:ssa sitä joutuu kohtaamaan suoraan. – Mitään "valmista" ei voi esittää, kun minulla ei ole mitään valmista pohjaa. Oman taustani ja kokemuksen perusteella se tuntuu vähän samalta kuin aloittaisi alusta lääketieteen opinnot, jolloin kukaan ei silloin odota, että olisin valmis lääkäri, vaan kaikki ymmärtävät, että tie kuljetaan vaihe kerrallaan, hän kirjoittaa.





Laukan mukaan "keskeneräisen" esityksen esittäminen tuntui näin ollen erityisen vaikealta. Kannustus, seuraajien lähettämät viestit, tsempit sekä mukana eläminen ovat kuitenkin antaneet hänelle rohkeutta jatkaa, oppia ja heittäytyä uudelleen.

– Ja ehkä kaikkein osuvimmin sen sanoi oma tyttäreni: "Vähän kankeelta näytti, mutta ei se nyt ihan toivotonta ollut". Siinä on varmaan koko tämän matkan ydin. Ei täydellistä, mutta paljon mahdollisuuksia oppia ja kasvaa, Laukka kirjoittaa.

Laukka kertoo katsoneensa videon hänen ja Keräsen sunnuntaisesta esityksestä vasta muutama päivä suoran lähetyksen jälkeen. Hän pelkäsi tuntevansa häpeää, mutta sen sijaan hän tunsikin itsensä vahvaksi ja rohkeaksi.

– Jos tästä kokemuksesta voi jotakin oppia, niin sen, että kannattaa rohkeasti astua epämukavuusalueelle ja tuntemattomalle maaperälle ja juuri siellä voi löytää itsestään aivan uusia puolia. Ja olen niin kiitollinen ja etuoikeutettu, että pääsen jatkamaan ensi viikonloppuna tätä tutkimusmatkaa ja ottamaan teidät katsojat mukaan siihen seikkailuun, hän kirjoittaa.

Tulevana sunnuntaina 14. syyskuuta nähdään Oma tarina -jakso, jossa tähtioppilaat kertovat oman tärkeän tarinansa. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun kesken.

Laukka ja Keränen tanssivat tulevan sunnuntain lähetyksessä hitaan valssin.

