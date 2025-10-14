Joonas Kenttämies esitteli uuden tyylinsä.

Kuvaaja-ohjaaja Joonas Kenttämies etsi elämänsä naista Bachelor Suomi -ohjelmassa, joka kuvattiin viime syksynä Kreikassa. Kenttämies löysi naisten joukosta rinnalleen Monican, mutta suhde kariutui tämän vuoden huhtikuussa.

Kenttämies on totuttu näkemään pidemmässä hiustyylissä, mutta nyt hän on tehnyt ison muutoksen ja ajanut hiuksensa lyhyiksi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kenttämiehen uusi tyyli on saanut hehkutusta someseuraajien keskuudessa ja häntä verrataan muun muassa Hollywood-näyttelijään.

– Mitä sulle on tapahtunut, eräs seuraaja kyselee ja jatkaa, että kysyi kysymyksen hyvällä.

– Rakastan sinun tyyliäsi.

– Brad Pitt Fight clubista.

– Tämäkin tyyli sopii sinulle.

Joonas Kenttämies ja Monica Tor löysivät toisensa Bachelor Suomi -ohjelmasta, mutta suhde päättyi eroon.

Bachelor-parin ero oli laajalti otsikoissa huhtikuussa, kun suhde yhtäkkiä kariutui. Pariskunta asui yhdessä Monican luona, mutta eron jälkeen Kenttämies muutti sieltä pois.

– Syynä eroon oli, että meillä oli erilaiset elämänarvot. Näen kuitenkin, että hän on hyvä ihminen, Monica kertoi tuolloin MTV Uutisten haastattelussa.

Kenttämies kommentoi eroa vasta kesäkuun lopussa MTV Uutisten haastattelussa.

– Se oli raastavaa ja vaikeaa, miten nopeasti tieto levisi. Se oli minun mokani, kun luotin yhteen ihmiseen liikaa. Ero oli alle 24 tunnissa lehdissä, Kenttämies kertoi tuolloin.

Ohjelmassa riitti käänteitä ja draamaa, joita Kenttämies käsitteli yhdessä Monican kanssa pitkin talvea. Tuotantoyhtiöltä tuli heti tukea, kun Kenttämies sanoi haastattelussa yksinäisyydestä ääneen.

– Kävimme Monican kanssa yhdessä terapiassa jonkin aikaa. Tuntuu, että siinä vaiheessa oli jo ollut aika rankkaa. Tuliko apu liian myöhään, en osaa sanoa, Kenttämies pohti.