Robert Heleniuksen ruokavalion päätähti on punainen liha.

Parhaillaan käynnissä olevan Olet mitä syöt -kauden tuoreimmassa jaksossa elämäntapansa laittaa remonttiin ex-nyrkkeilijä Robert Helenius.

Helenius lopetti ammattilaisuransa nyrkkeilyn parissa vuonna 2025. Sitä ennen hän eli ja hengitti lajia 27 vuoden ajan. Vuosikymmeniä kurinalaista elämäntyyliä noudattaneena Heleniuksen on vaikeaa rentoutua, vaikka nyrkkeilyura onkin jo takana päin.

Yrittäjänä ja portsarina nykyään työskentelevä Helenius syö hyvin proteiini- ja rasvapitoisen aterian kahdesti päivässä. Ruokavaliossa pääosaa näyttelee punainen liha.

– Minulla meni esimerkiksi eilen 18 kananmunaa ja 400 grammaa jauhelihaa, mies kertoo jaksossa.

Toisinaan Heleniuksen yöunet saattavat jäädä vain muutaman tunnin mittaisiksi. Unettomuus ja stressi aiheuttavat hänelle väsymystä ja saavat myös ärtyneisyyden nostamaan päätään.

Lääkäri Pippa Laukka rientää Heleniuksen avuksi johdattelemaan tämän kohti terveellisempää elämää. Hän järkyttyy kurkatessaan Heleniuksen jääkaappiin.

– Meinasin saada sydärin kun näin Robertin kaapin. Niin paljon siellä oli proteiinia ja punaista lihaa, Laukka sanoo kameroille.

Tällainen näky Robert Heleniuksen jääkaapissa odotti.