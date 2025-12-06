Yrittäjä Emmi Lehtomaa odottaa perheenlisäystä.
Yrittäjä Emmi Lehtomaa ja hänen puolisonsa Teemu Rämö odottava perheenlisäystä. Lehtomaa paljasti ilouutisen julkaisemalla otoksen itsenäisyyspäivän juhlista Vanajanlinnasta.
– Itsenäisyyspäivän juhliminen vatsa pystyssä alkaa olla jo meidän perheessä perinne. Pari vuotta sitten tosin askel painoi jo hiukan enemmän (Presidentin linnan tuolipaikat tuli erittäin tutuksi), hän kirjoittaa.
– Suomi on loistava maa perheille ja kiitollinen siitä, miten turvallista täällä on kasvattaa lapsia. Innolla odotetaan tätä pientä poikaa keväällä täydentämään meidän perhe, kun meistä tulee suurperhe.
Lehtomaa sai vuonna 2023 kutsun tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle Linnan juhliin