Hanna Myllymaa kertoo Olet mitä syöt -ohjelmassa, että on saanut paljon kommentteja kehostaan.

Olet mitä syöt -ohjelman uusimmassa jaksossa matkalle kohti terveempää elämää lähtee pariterapeutti ja Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntija Hanna Myllymaa.

Myllymaa aloitti lentopalloharrastuksen ollessaan 6-vuotias. Hän on muun muassa pelannut nuorten maajoukkueessa ja ollut yhden kauden naisten liigassa. Rakas palloiluharrastus kulkee hänen mukanaan edelleen.

Myllymaa sanoo jaksossa, että hänen kehoaan on kommentoitu hänen nuoruudestaan saakka.

– Olen ollut nuoresta saakka vähän pyöreä, ja olen saanut siitä paljon kommentteja. Ne ovat menneet ihon alle, hän kertoo.

Myllymaa kertoo, että erityisesti maajoukkuetasolla urheillessaan hänelle tehtiin paljon erilaisia mittauksia. Niissä huomio kiinnitettiin aina hänen painoonsa.

– Kun sitä on tuijotettu jatkuvasti, niin se on tuonut kokemuksen, ettei kelpaa tällaisena, että pitäisi syödä koko ajan vähemmän ja liikkua enemmän, hän sanoo.

Myllymaa kertoo painon kontrolloimiseen liittyvistä kokemuksistaan lääkäri Pippa Laukalle.

– Ne ovat olleet tosi vaikeita tilanteita. Vieläpä, kun kyse on joukkuelajista ja siinä vertaillaan (tuloksia) papereista joukkuekaverin kanssa. Jälkikäteen ajateltuna olisin halunnut säästää itseni tuollaiselta kokemukselta.

– Nyt kun tarkastelen sitä aikaa, niin olen ollut silloin todella hoikka, todella pieni ja lihaksikas. Silloin on tuijotettu vain kaikkea sitä, mitä en ole. Sehän on lähtenyt ilman muuta vääristämään kehonkuvaa.

Aiempien kokemustensa valossa Myllymaa ei halua, että häntä punnitaan tai hänen vyötärönympärystään mitataan osana Olet mitä syöt -projektia.