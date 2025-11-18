



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Yli 20 vuotta yhteistä elämää – tällainen oli Olga ja Tuukka Temosen rakkaustarina Olga ja Tuukka Temonen vuonna 2016 Teit meistä kauniin -elokuvan ensi-illassa. MTV Julkaistu 18.11.2025 11:38 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Olga ja Tuukka Temosen rakkaustarina kesti yli 20 vuotta. Näyttelijä Olga Temonen kuoli 47-vuotiaana maanantaiaamuna 17. marraskuuta kotonaan Iitissä. Olga ja Tuukka Temonen ehtivät elää yhdessä yli 20 vuotta rakkaudentäyteistä elämää. Parin viimeisiä vuosia varjosti Olgan sairastuminen syöpään. Pari tapasi toisensa vuonna 2003 Outolintu-sarjan kuvauksissa. Temonen muisteli heidän ensitapaamistaan vuonna 2019 Instagramissa. – 15 vuotta sitten rakastuin kuvauksissa tähän mimmiin. Tänään kun katsoin sketsisarjan lopputulosta niin en kyllä yhtään ihmettele, että nuoren kuvaajapojan sydämen vei tämä Koskikallion tyttö. Rakastuminen on kyllä ihanaa, Temonen kirjoitti kuvan yhteydessä. Tuolloin Koskikallio-sukunimeä kantava Olga näytteli sarjassa ja Tuukka Temonen toimi kuvaajana.





Olga Temonen kertoi vuonna 2015 blogissaan, että eli tuolloin parisuhteessa toisen miehen kanssa.

– Elin tuolloin hyvässä parisuhteessa, kaiken piti olla hyvin. Sitten elämääni ilmestyi sen normaalin peruselämän vetovoiman rinnalle ihan järjetön vastavoima, Tuukka. Se oli siihenastisen elämäni suurin kriisi, jättää joku, jota vielä myös rakasti. En kokenut, että olisi ollut mitenkään oikein jatkaa edellisen kumppanin kanssa elämää, koska Tuukka sai minussa aikaan niin valtavia tunnereaktioita, hän kirjoitti.

Tuukka ja Olga Temonen edustivat vuonna 2006 yhdessä Linnanmäellä.

Suhteen alku ei ollut kuitenkaan ruusuinen. Anna-lehdessä Olga Temonen kertoi vuonna 2022, että joutui tekemään töitä suostutellakseen Tuukan parisuhteeseen kanssaan.

Kun sarjan kuvaukset loppuivat, Olga paljasti tunteensa Tuukalle. Tuukka ei ollut aluksi yhtään samaa mieltä parisuhteeseen ryhtymisestä. He olivat eri maailmoista: Olga oli ulospäinsuuntautunut, rakasti eläimiä ja halusi lapsia sekä muuttaa maaseudulle. Tuukka oli introvertimpi ja kasvanut ainoa­na lapsena.

Muutaman kuukauden kuluttua pari kuitenkin alkoi seurustella ja julkistivat seurustelusuhteensa keväällä 2004. Pian he alkoivat etsiä taloa maaseudulta ja sellainen löytyikin Iitistä. Pariskunta muutti Marttilan tilalle vuonna 2005.

Olga ja Tuukka vuonna 2007.

Huhtikuussa vuonna 2008 Tuukka Temonen kosi raskaana olevaa tyttöystäväänsä syntymäpäivänään.

Pari meni naimisiin saman vuoden syyskuussa. Häihin oli kutsuttu 400 vierasta ja paikan päällä olivat muun muassa Apulannan bändikaverit ja Olgan näyttelijäkollegat. Vihkiäisten yhteydessä parin esikoistytär sai nimeksi Helga.

Olga Temonen vieraili Huomenta Suomessa Torsti-poikansa kanssa vuonna 2013.MTV3

Perhe kasvoi vielä kahdella lapsella, Hilmalla ja Torstilla. Temoset toimivat myös sijaisvanhempina yhdelle lapselle. Kirppu palasi biologisten vanhempiensa luokse kuusivuotiaana.

Neljää lasta ja maatilan arkea hoitavan Olga Temosen mielestä ei ollut loppupeleissä väliä, kuinka monta lasta jaloissa on pyörimässä. Hän kertoi Huomenta Suomessa vuonna 2013, että nyt hän kuitenkin tietää lapsiluvun olevan täynnä.

– Lapset leikkivät pääosin keskenään. Yhden lapsen kanssa olisi varmasti raskaampaa, sillä ainokainen vaatisi aikuisen huomion sataprosenttisesti.

– Olen jo pitkään elänyt lapsille. Haluan elää omaakin elämää, toki lasten kanssa. Haluan jo ratsastamaan. Harrastukseni kärsii synnyttämisestä niin paljon, Olga naurahti tuolloin MTV Uutisten haastattelussa.

Olga Temonen näytteli Noora Autiota Salatuissa elämissä.

Olga muistetaan roolistaan Salatut elämät -sarjan Noora Autiona, josta hän jäi äitiyslomalle Helgan synnyttyä. Sen jälkeen hän on näytellyt miehensä Tuukka Temosen elokuvissa.

Temoset perustivat vuonna 2021 pizzerian Rehtorin, kun heidän kotitalonsa lähellä sijaitseva Sääskjärven vanha koulurakennus tuli myyntiin. Olga osti rakennuksen itselleen ja remontoi sen ravintolaksi.

Vuonna 2023 perhe sai uutisia, jotka muuttivat heidän elämänsä. Olga oli sairastunut aivosyöpään.

Pariskunta Jussi-gaalassa vuonna 2023.AOP/Kai Joronen

Olga kertoi joulukuussa julkisuuteen, että hänen aivoistaan oli löytynyt paria kuukautta aiemmin syöpä, jota ei pystytä sen sijainnin takia leikkaamaan.

– Vain muutama kuukausi sitten elämä oli aivan normaalia puurtamista. Nyt se on muuttunut täysin. Multa löydettiin pari kuukautta sitten syöpä. Eikä mikä tahansa, vaan aivoista ja niin pahasta paikasta, ettei leikkaus ole mahdollinen, Temonen kirjoitti.

Temosen päivityksen mukaan hän oli juuri kesällä ottanut vakuutuksen, jonka turvin hän pääsi aloittamaan sädehoidot ennen kuin oli liian myöhäistä.

– Mutta täällä minä yhä olen ja aion vielä pitkään ollakin. Tämä tauti on 4-luokkaa, eli taistelu on tiukkaa, mutta kaikki keinot on käytössä. Olen ikuinen optimisti, elän innolla joka päivä, oli elämä miten pitkä tahansa. Toivon kaikille hyvää ja rauhallista joulua, hän kirjoitti

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Olga huolestui siitä, että hänen niinkin arkinen asia kuin tekstiviestin kirjoittaminen muuttui vaikeaksi ja hiukan tuo näkö heikkeni, mutta mikään ei viitannut tällaiseen vakavampaan. Ja kaikki tapahtui hyvin lyhyessä ajassa.

Maaliskuun alussa Olga sai hoitoa Hollannissa ja Saksassa.

Vuoden 2024 Jussi-gaalassa hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa vointinsa olevan hyvä. Hän oli palannut juuri hoidoista ulkomailta.

– Oireeni ovat pienentyneet tosi paljon, voin hyvin. Tuumori on nyt pienentynyt niin paljon, että se on käytännössä poissa. Toivotaan, ettei uutta tule.

4:15 Olga ja Tuukka Temonen astelivat yhdessä Jussi-gaalaan – Olga kertoo voinnistaan syöpähoitojen jälkeen vuonna 2024.

Keväällä 2024 Olga Temosen kunto koheni ja hän palasi työhönsä pitseriaan. Vuoden 2025 Jussi-gaalassa Olga Temonen kertoi, että kasvaimesta on enää jäljellä pieni "tihru".

– Hyvältä näyttää kaikin puolin. Ei ole uusiutunut ja on ihan pieni tihru enää jäljellä siellä sitä kasvainta. Kaikki on tosi hyvin, Temonen kuvaili tilannettaan.

6:44 Vuoden 2025 maaliskuussa Olga Temonen kertoi, että kasvaimesta on jäljellä enää pieni tihru.

Toukokuussa 2025 tilanne oli kuitenkin jo toinen. Syöpä oli uusiutunut. Heinäkuussa Olga Temonen kertoi tilanteestaan Instagramissa.

– Täällä ollaan! Oli vähän huonompi vaihe, mutta päätin tulla vielä takaisin. Mun kasvain uusiutui, mutta saan uutta kokeellista ONC20-lääkettä Ranskasta Gustave Roussy -syöpäsairaalasta, hän kirjoitti julkaisussaan.

– Lääke on antanut lupaavia tuloksia juuri tähän minun kasvaintyyppiin ja siksi toivoa vielä on. Pitäkää peukkuja, että lääke ehtii toimia, hän päätti tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lokakuussa Tuukka ja Olga Temonen edustivat viimeistä kertaa julkisuudessa yhdessä. Olga saapui perheensä kanssa punaiselle matolle Tuukan ohjaaman Cancel-elokuvan ensi-iltaan 7. lokakuuta.

3:55 Tuukka Temonen kertoi, että Olga oli itse halunnut tulla vielä viimeisen kerran mukaan miehensä ohjaaman elokuvan punaiselle matolle.

Temonen kertoi MTV Uutisille, että Olgan hoidot oli lopetettu ja esimerkiksi lentäminen oli jo vaarallista. Olga Temonen oli käynyt hoidoissa muun muassa Saksassa.

– Kyllä kaikki ne yritykset on käyty loppuun, Temonen kertoi murtuneena.

Olga ja Tuukka Temonen sekä lapset Hilma, Helga ja Torsti.Str / Lehtikuva

17. marraskuuta Olga Temonen kuoli kotonaan Iitissä.

– Olga Temonen siirtyi ajasta ikuisen idän niityille, tänään kotonaan Iitissä 17.11.2025 kello 9.26, hänen omalla Instagram-tilillään kirjoitettiin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Tuukka Temonen kertoi vaimonsa viimeisistä hetkistä MTV Uutisille.

– Olga sai lähteä rauhassa kivuitta rakkauden ympäröimänä. Häntä kävivät siskot ja ystävät eilen katsomassa. Hän sai hyvän lähdön oman kotinsa omasta sängystä, Tuukka kertoo