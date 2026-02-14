Autossa oli neljä ihmistä ja koira.
Hangon Itäsataman edustalla lauantaina puolenpäivän aikaan jäällä ajanut henkilöauto vajosi jäiden läpi. Autossa oli neljä henkilöä, joista kolme pääsi pelastautumaan välittömästi ikkunan kautta ulos.
Neljäs henkilö jäi uppoavan auton sisälle pariksi minuutiksi, mutta pääsi myös lopulta pelastautumaan jäälle. Autossa oli lisäksi koira, joka jäi uppoavaan autoon.
Tehtävälle osallistui useita yksiköitä.
Pelastuslaitoksen yksikkö haki henkilöt jäältä ja kuljetti mönkijällä rantaan ensihoidon tarkastettavaksi.