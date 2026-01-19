Piers Morgan joutui lonkkaleikkaukseen kaatumisen seurauksena.
Brittiläinen mediapersoona Piers Morgan julkaisi Instagram-seuraajilleen otoksen sairaalapedistä.
Kuvan yhteydessä Morgan kertoo kaatuneensa hotellin ravintolassa pieneen askelmaan "kuin perunasäkki". Miehen mukaan hänen reisiluunsa kaula on murtunut.
– Niin pahasti, että tarvitsin uuden lonkan. Nyt sairaalassa toipumassa, hän kirjoittaa.
Morgan kertoo joutuvansa käyttää kainalosauvoja kuuden viikon ajan, eikä hän pysty lentämään pitkiä matkoja 12 viikkoon.
– Syytän Donald Trumpia, hän päättää postauksensa humoristiseen sävyyn.