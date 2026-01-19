Anne Kukkohovi kertoo joutuneensa kolariin.
Kaliforniassa asuva malli ja juontaja Anne Kukkohovi kertoo Instagramissa viikonloppuna julkaisemallaan videolla joutuneensa kolariin. Kukkohovi kuvailee odottaneensa liikennevaloissa valojen vaihtumista, kun joku ajoi hänen puskuriinsa.
– Ei täydellä vauhdilla, mutta niin, että löin pääni rattiin, hän kuvailee englanniksi.
Kukkohovi kertoo, että hänen huulensa vuotaa verta.
– Toivon, että hampaani ovat kunnossa. Se on vain sokki, hän sanoo.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kukkohovi sanoo olevansa kunnossa, mutta laittavansa puhelimensa lentokone-tilaan.
– Pahempiakin asioita tapahtuu, mutta älä aja ja tekstaa.
Myöhemmin hän kertoi tarkemmin kommenttikentässä, mitä onnettomuudessa tapahtui.
– Suurin vahinko näyttää olevan huulten sisäpinnalla (hampaat jotenkin kolahtivat yhteen) ja pieni mustelma otsassa — eli loppujen lopuksi melko pieni juttu.