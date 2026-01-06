Rullalautailutähti Nyjah Huston kaatui pahoin seurauksin.

Rullalautailun street-kilpailun seitsenkertainen maailmanmestari ja peräti 15 X Games -kultaa voittanut Nyjah Huston julkaisi maanantaina kuvakollaasin.

Yhdessä otoksista 31-vuotias yhdysvaltalainen makaa sairaalavuoteella. Yhdessä kuvassa näkyy hänen musta silmänsä ja yhdessä hän on maassa selällään pää suojattuna. Paikalla oli ensiapua.

Streetin olympiapronssia Pariisissa 2024 saavuttaneelle suurtähdelle oli käynyt karusti.

– Kova muistutus siitä, miten henkeä uhmaavaa skeittaaminen massiivisilla kaiteilla voi olla, Huston kirjoitti.

Mies raportoi, että hän oli kärsinyt kallon ja silmäkuopan murtumat.

– Otan päivän kerrallaan. Toivottavasti teillä kaikilla oli parempi uusivuosi kuin minulla. Elämme taistellaksemme uuden päivän.

Instagram-tarinoissaan yhdysvaltalainen kiteytti kuluneen viikkonsa olleen rankka.

Huston on kärsinyt uransa varrella lukemattomista vammoista, joita hänen lajissaan herkästi tulee.

– Rankkaa. Pysy vahvana; tiedämme, että tulet takaisin, skeittilegenda Tony Hawk kirjoitti Hustonin tuoreen julkaisun kommenttikenttään.