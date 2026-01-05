Keuhkosyöpään sairastunut Barry Manilow julkaisi selfien sairasvuoteelta.

Rakastettu muusikko Barry Manilow kertoi ennen joulua siirtävänsä tammikuun keikkansa. 82-vuotias Manilow sanoi Instagram-julkaisussa saaneensa keuhkosyöpädiagnoosin.

Muusikon mukaan hän palaa keikkalavoille helmikuussa sairauslomansa jälkeen. Nyt Manilow on julkaissut tuoreen kuvan sairasvuoteelta.

– Tänään voin paremmin, julkaisussa kirjoitetaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Manilow sairasti taannoin keuhkoputkentuledusta.

– Ihana lääkärini määräsi minulle magneettikuvauksen varmistaakseen, että kaikki oli kunnossa. Magneettikuvauksessa vasemmasta keuhkostani löydettiin syöpäkasvain, joka on poistettava, hän kertoi aikaisemmin.