SaiPa katkaisi lauantaina jääkiekkoliigassa Kiekko-Espoon kolmen ottelun voittosarjan maalein 4–1 Lappeenrannassa. Viikon kolmas peräkkäinen voitto nosti SaiPan takaisin jääkiekon SM-liigan kärjen tuntumaan neljänneksi. Ottelun lopussa nähtiin tilanne, jossa Kiekko-Espoon maalivahti Petteri Rimpisellä kiehahti.

Reilusti yli kahden ja puolen tunnin mittaiseksi venyneessä, kuumassa ottelussa jaettiin SaiPalle yhdeksän ja Kiekko-Espoolle 10 kahden minuutin jäähyä.

– Oli tänään aika paljon ohjelmaa, ehkä turhankin paljon, mutta hienoa, että ollaan tehty paljon maaleja ja tulosta viime peleissä, maalintekijä Santeri Airola totesi MTV:n haastattelussa.

SaiPa teki kolmessa ottelussa 17 maalia. SaiPan viikon kuumin pelaaja, kanadalainen Maxime Fortier löi alkutahdit tekemällään maalilla myös lauantaina. Fortier on tehtaillut kahdeksan (5+3) tehopistettä kolmeen peliin.

Kiekko-Espoo haastoi turhaan Fortierin osuman, ja Antti Kalapudas tuplasi SaiPan johdon juuri haastoa seuranneen jäähyn päätyttyä, mikä avitti SaiPan pelissä kuskin paikalle.

Väsymys ei näkynyt kolmannessa erässä SaiPan puserossa, vaikka ottelu oli kolmas neljän päivän sisällä. Siinä auttoivat Janne Naukkarisen kauden kuudes ja Airolan seitsemäs osuma.

SaiPalla oli mahdollisuus ratkaisuun jo aiemmin. SaiPan maaliodottama (2,87) oli kaksinkertainen kahden erän jälkeen, mutta Kiekko-Espoon Tomi Sallinen oli ainoa, joka onnistui toisessa erässä.

Ottelun loppuhetkillä SaiPan ajautui maalivahti Rimpistä päin, joka kävi suoraan kiinni Kuuslaan. Pian tanssipareja oli useampia ja meni hetki, kunnes tuomaristo sai eroteltua riitapukarit.