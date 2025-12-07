JYPin päävalmentaja Petri Matikainen rauhoittelee puheita jyväskyläläisten mestariehdokkuudesta.

Täksi kaudeksi JYPin peräsimeen hypännyt Matikainen on saanut joukkueensa vahvaan lentoon. JYP on tällä hetkellä sarjataulukossa neljäntenä, mutta joukkue on pelannut kaksi tai kolme peliä vähemmän kuin edellä olevat KooKoo, Ässät ja Tappara.

Vahvan alkukauden myötä MTV Urheilun Hockey Night -studiotiimi nosti JYPin jopa yhdeksi suurimmista mestarisuosikeista.

– Mielestäni he ovat nähneet alkukauden suorittamisellaan oman mahdollisuutensa ja ovat alkaneet vahvistamaan sitä (joukkuetta). Heillä on mestarin elkeet myös vahvistamisessa, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen toteaa.

– He hommasivat kakkosvahdin, ettei Oskari Salmisen tarvitse pelata koko ajan. Sitten he hommasivat Antti Tyrväisen, eli he tuovat leveyden ja roolituksen sinne. Sitten löytyy alakentistä sellaista tietynlaista rouheutta, kun keväällä aletaan mäiskimään eri tavalla.

Hockey Night esitti väitteen myös JYP-luotsi Matikaiselle, joka vastasi kuulemaansa napakasti.

– Hei, meillä on kolme pelaajaa tullut viime vuoden joukkueeseen. (Lähes) Ihan sama joukkue kuin viime vuonna. Täällä on vedetty monta vuotta ilman pudotuspelejä, joten otetaan nyt rauhallisesti. Totta kai me haluaisimme olla sitä, mutta kyllä se nyt vielä on kaukaa haettu, Matikainen rauhoittelee.